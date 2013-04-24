SOHO中国收购外滩商业项目交易遭沪法院判决无效

路透香港4月24日 - 中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)去年向绿城中国(3900.HK)和上海证大(0755.HK)等收购上海外滩项目的交易，于周三被上海中级人民法院判决无效，并判令SOHO中国须将相关股权退还予卖方。

SOHO中国表示，该公司与卖方即上海证大和绿城中国等将会向上海高级人民法院提出上诉。

这宗诉讼源于2011年12月底，SOHO中国当时以40亿元人民币向绿城中国、上海证大及上海磐石购入外滩8-1地块项目的50%股权，导致持有该项目其余50%股权的复星国际(0656.HK)不满，向有关各方提出民事诉讼，以保障其于该项目的优先认购权。

外滩8-1地块项目位于外滩的豫园与十六铺世博水门之间、占地45,471.9平方米的土地,2010年由上海证大以92.2亿元投得，刷新当时地王新纪录。上海证大于2011年11月以95.7亿元减持65%股权售予包括民营综合企业--复星国际、绿城中国及上海磐石。

SOHO中国表示，其中国法律顾问告知，由于审讯判决在上诉正式完结前不能被执行也不会生效，故公司仍然持有外滩8-1地块的50%权益，故此认为这次审讯判决不会对公司的营运或财务状况造成任何重大不利影响。(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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