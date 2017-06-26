SOHO中国出售上海虹口商业项目 作价逾27亿元人民币

路透香港6月26日 - 中国商用物业开发商--SOHO中国(0410.HK)周一宣布，将以转让项目公司的形式，出售上海虹口区的一幢商业大厦物业，初始代价约27.56亿元人民币。

SOHO中国的声明称，拟出售的物业虹口SOHO位于虹口吴淞路及乍浦路，总楼面面积约9.05万平方米，包括办公室及商舖楼面。买方为在新加坡注册成立的公司Prosperity Vision (III) Pte Ltd。

公司预期，将自出售事项入账毛利约1.27亿元，并拟将出售所得款项净额用作一般营运资金。

SOHO中国表示，虹口SOHO项目的可租售面积占公司所持全部投资物业之总可租售面积约6%，董事会认为出售事项将不会对公司的总租金收入产生重大不利影响。

SOHO中国早盘初段股价涨1.36%，报3.74元。（完）

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