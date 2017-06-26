SOHO中国出售上海虹口商业项目 作价逾27亿元人民币

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透香港6月26日 - 中国商用物业开发商--SOHO中国(0410.HK)周一宣布，将以转让项目公司的形式，出售上海虹口区的一幢商业大厦物业，初始代价约27.56亿元人民币。
SOHO中国的声明称，拟出售的物业虹口SOHO位于虹口吴淞路及乍浦路，总楼面面积约9.05万平方米，包括办公室及商舖楼面。买方为在新加坡注册成立的公司Prosperity Vision (III) Pte Ltd。
公司预期，将自出售事项入账毛利约1.27亿元，并拟将出售所得款项净额用作一般营运资金。
SOHO中国表示，虹口SOHO项目的可租售面积占公司所持全部投资物业之总可租售面积约6%，董事会认为出售事项将不会对公司的总租金收入产生重大不利影响。
SOHO中国早盘初段股价涨1.36%，报3.74元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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