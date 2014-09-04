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中国财经 | 2014年 9月 4日 星期四 09:17 BJT

新鸿基公司与搜狐旗下搜易贷探讨内地互联网金融业务合作

路透香港9月4日 - 香港本地券商新鸿基有限公司(0086.HK)周四公布，其子公司亚洲联合财务与搜狐(SOHU.O)旗下搜易贷正在探讨内地互联网金融业务合作。

新鸿基公司于联交所的声明并称，预计今天将签订有关战略合作之文件，届时将公布合作细节。

亚洲联合财务为新鸿基公司间接拥有58%的附属公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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