搜狐重组网游业务 畅游拟收购17173

* 搜狐畅游1.625亿美元并购17173全部资产

* 搜狐重组网游业务,冀望发挥协同效应

* 五年内搜狐不与畅游在17173业务领域竞争

* 畅游股价今年来下跌约25%,表现逊於大盘

路透香港11月30日电---中国互联网公司搜狐(SOHU.O)旗下网络游戏公司--畅游(CYOU.O)周三宣布,将以1.625亿美元收购同属搜狐旗下的网游门户17173.

是次交易重组了搜狐的网游业务,搜狐冀望两家公司的合并带来更多协同效应.新闻稿称,畅游将以固定现金对价并购17173业务相关的全部资产,交易预计於12月完成.

"畅游和17173的协同效应会为其股东带来长期的收益,而搜狐作为畅游的控股股东也将从中受益."搜狐董事长兼CEO张朝阳在公告中称.

公告还提到,考虑本交易协议,搜狐和畅游修订了目前的不竞争协议,搜狐同意从本交易协议交割之日起五年期间不与畅游在17173业务领域竞争.

成立於2001年的17173向游戏用户和游戏公司提供内容资讯、互动娱乐及增值服务,定位於游戏在线媒体和增值服务提供商,该公司於2003年被搜狐收购.

畅游前身为搜狐的网络游戏部门.2009年,搜狐将其单独剥离在美国纳斯达克上市.畅游运营的《天龙八部》是中国最受欢迎的大型多人在线角色扮演游戏之一.

以市值计,畅游目前占据着中国网络游戏市场第四的位置,位於腾讯(0700.HK)、网易(NTES.O)和盛大GAME.O之後.

**开发及规划新领域游戏频道**

畅游首席执行官王滔则称,畅游并购17173为公司提供了一个强大的基础来实施服务和平台计划,畅游可以通过对其服务和工具的进一步开发,将17173发展成为一个为玩家提供一站式服务的领先平台.

"畅游在网页游戏的领先地位和手机游戏的尝试可以帮助17173更有效的规划和开发新领域的游戏频道."他表示.

畅游和搜狐已签订了服务协议以及在线连接和广告协议,搜狐向畅游提供指定的技术支持、链接和广告空间,包括提供和维护登陆系统、信息管理和虚拟货币支付系统,该协议费用总计约为3,000万美元.

畅游2011年第三季营收为1.19亿美元,预计第四季为1.22-1.25亿.该股今年来已累计下跌约25%,同期,纳斯达克指数.IXIC下跌5%.(完)

--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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