搜狐视频与美国狮门影业缔结内容合作协议--消息

路透香港12月16日电---据一位知情人士周五透露,中国老牌互联网公司搜狐(SOHU.O)旗下的搜狐视频近日已与美国狮门影业(Lions Gate Entertainment Corp)LGF.N签约,成为其在中国内地授权的合作夥伴.

上述知情人士透露,狮门影业将给搜狐视频提供数百部影片的网络播放权,还将在片源提供、资源共享等方面提供其他支持.

搜狐视频近年正努力扩大与海外制作与发行公司在内容上的合作,赢得狮门影业的内地授权是该公司为了在竞争激烈的中国网络视频市场保持领先地位的最新举措.

狮门影业的第一部卖座影片是2000年的《美色杀人狂》,该公司其他知名影片还有《电锯惊魂》系列和记录片《华氏911》等.

搜狐视频此前已与二十世纪福斯、华纳、迪士尼(DIS.N)、索尼影视娱乐和英国BBC在内容合作方面达成协议.

如今,视频公司都在为市场份额而竞争,获得热门电影和电视剧的网络播放权往往能给视频网站带来巨大流量,从而赢得广告主的青睐.

根据comScore的数据,搜狐视频今年9月的月度覆盖用户以及视频播放量上升至中国在线视频行业的第二位.

另据咨询公司易观国际的数据,以广告收入计,第二季度中国网络视频市场前三位优酷YOKU.N、土豆网TUDO.O和搜狐视频合计占有50.4%的市场份额.

搜狐2011年第三季度财报显示,网络视频业务的广告收入同比增长约110%,广告主数量同比增长近50%.搜狐首席财务官(CFO)余楚媛在分析师会议上称,预期2012年视频内容采购的支出成本最高约8,000万美元.

--记者 黄运涛; 审校 屈桂娟

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