太阳能或将在2050年前成为电力的主要来源--IEA

路透伦敦9月29日 - 国际能源署(IEA)周一在报告中表示，太阳能在2050年前可能将成为电力的主要来源，受助于发电设备成本大跌。

IEA报告表示，2050年前太阳能光伏(PV)系统将最多为全球贡献16%的电力，来自太阳能发电厂的太阳能热力发电(STE)将提供11%的电力。

“过去几年光伏模块和系统的成本快速下跌，开启了未来几年和几十年利用太阳能作为电力主要来源的新前景，”IEA总干事范德胡芬称。

太阳能光伏面板自2000年以来在全球范围内成为发展最快的再生能源技术，不过太阳能在全球能源总量中所占比重仍不到1%。

IEA称，太阳能光伏的扩张将由中国引领，位居其后的是美国，太阳能热力发电可能将在美国、非洲、印度和中东得到发展。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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