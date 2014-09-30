太阳能或将在2050年前成为电力的主要来源--IEA

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伦敦9月29日 - 国际能源署(IEA)周一在报告中表示，太阳能在2050年前可能将成为电力的主要来源，受助于发电设备成本大跌。
IEA报告表示，2050年前太阳能光伏(PV)系统将最多为全球贡献16%的电力，来自太阳能发电厂的太阳能热力发电(STE)将提供11%的电力。
“过去几年光伏模块和系统的成本快速下跌，开启了未来几年和几十年利用太阳能作为电力主要来源的新前景，”IEA总干事范德胡芬称。
太阳能光伏面板自2000年以来在全球范围内成为发展最快的再生能源技术，不过太阳能在全球能源总量中所占比重仍不到1%。
IEA称，太阳能光伏的扩张将由中国引领，位居其后的是美国，太阳能热力发电可能将在美国、非洲、印度和中东得到发展。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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