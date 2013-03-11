太阳能电池将大幅减少民众对电力企业的依赖

路透法兰克福/米兰3月8日 - 可再生能源在不断进化，持续对传统供电商构成挑战。但有一个领域可能令家庭发电更为容易，并大幅削减人们对能源企业的依赖：太阳能电池。

太阳能面板所面临的一大难题一直是，当太阳落山后如何继续供电。

而太阳能电池则可让家庭及企业储存太阳能，以备夜间使用，且还有助于打造“智能电网”，在需要的时候释放储存的能量，以应对突发的功率波动。

相关技术仍然成本高昂、未获广泛使用，但随着消费者能源账单上费用的飙升，这种技术可能会很快攫取市场份额，减少人们对供电商的依赖。眼下，供电商已遭受产能过剩和需求低迷的冲击。

意大利是欧洲电力价格最高的国家之一，该国正寻求削减电力成本，以便增强企业竞争力。

意大利工业电池生产巨头Fiamm公司能源储存负责人Nicola Cosciani称，水泥及钢铁生产企业等耗电大户正思考靠自身生产并储存太阳能，甚至是将自身用不完的电力卖给电网。

“对于居民储存（太阳能）而言，德国与意大利将成为爆炸性增长的市场，耗电大户也开始显露出兴趣，”他对路透表示。

对于一个四口之家来说，如果使用太阳能面板，该家庭对于电网电量的使用每年将减少30%，若使用太阳能电池，则能再减少30%，这样每年仅需从供电商购买所耗电量的40%。

随着用电费用的上升、太阳能获得补贴以及电池价格的下降，未来2-4年太阳能电力储存市场料将大幅扩展。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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