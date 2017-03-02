中国商务部称希望欧委会及早彻底终止对中国光伏产品双反措施

路透北京3月2日 - 针对欧盟对中国光伏产品反倾销反补贴措施延长实施18个月，同时主动发起期中复审调查以逐步降低措施水平。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，希望欧委会及早彻底终止光伏双反措施，避免对恢复光伏正常国际贸易设置障碍。

商务部网站刊登的新闻稿援引王贺军的话称，中国注意到，欧委会将措施延长期限由过去建议的24个月缩短为18个月，并将逐步减缓至最终取消措施。但遗憾的是，欧委会不顾欧盟内部多个成员国和业界以及中国业界的反对，仍决定继续延长该措施。

“希望欧委会以实际行动妥善处理后续事宜，及早彻底终止光伏双反措施，避免对恢复光伏正常国际贸易设置障碍，避免对中欧经贸关系的发展造成负面影响。 ”王贺军指出。

他并指出，光伏价格承诺是中欧双方通过磋商成功解决贸易摩擦的典范。在双方共同努力下，价格承诺运行平稳，有效地平衡了双方利益。

王贺军强调，当前世界贸易面临的风险和不确定因素增多，中欧作为战略合作伙伴和重要的贸易伙伴，应加强合作，共同应对挑战。中方愿意同欧方在相互尊重、合作共赢的基础上发展中欧关系，携手反对贸易保护主义，共同为经济全球化创造良好的环境。

此前，针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。（完）