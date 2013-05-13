欧洲光伏产业将走向兴盛还是继续溃败？

路透法兰克福5月10日（记者 Christoph Steitz） - 欧盟若对中国光伏产品征收反倾销税，将只能部分抑制光伏企业的溃败，但如果爆发贸易战，该产业可能陷入更糟的境地。

欧洲对光伏能源提供高额补贴，催生了数以百计新兴的光伏企业。如今，这些补贴的退出速度超过预期，加上欧美内部竞争增强，还有来自中国产品的竞争，不仅导致光伏产品价格下跌，也将光伏企业逼上绝境。

“这是一场比预想的还要糟的风暴，每个不能足够快速降低成本的人都将受到冲击，”财富管理公司Lupus Alpha的基金经理Bjoern Glueck说道。

尽管欧洲的补贴逐渐退出，但光伏产品价格下跌却有助于维持需求，意味着像安装家用光伏设备的企业生意依然兴隆。

向中国光伏产品征收反倾销税，对欧洲而言可能起到事与愿违的作用。根据欧洲光伏产业协会（EPIA），中国预计在今年成为全球最大的光伏市场，而亚洲的光伏市场也可能超越欧洲。2012年中国是全球第二大光伏市场，仅次于德国。

西方光伏企业长期以来一直对中国同行表示不满，指责后者通过获得信贷向欧洲市场提供廉价产品，同时又保护欧洲企业很难打入的本土市场。

然而，尽管光伏企业争得头破血流，但销售和安装光伏产品的速度却处于创纪录水平。向光伏产品投资的理由依然十分充足，但不是投资生产光伏产品的企业。

“光伏安装容量日渐增加，另一方面却是营业收入下降，这种矛盾的发展趋势将促使光伏企业继续削减成本结构，”IHS旗下的电子行业咨询企业IMS的光伏研究负责人Ash Sharma说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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