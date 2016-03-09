印尼出现日全食奇观 但部分地区云雾笼罩让许多人未能一饱眼福

路透印度尼西亚巨港3月9日 （记者 Darren Whiteside） - 印尼周三出现日食盛景，但该国部分地区的云雾影响到人们观赏日全食。

苏门答腊岛的巨港本可以看到日全食，但多云的天空和雾霾让许多早起的人没能很好地观赏日全食。

“不能很好地观赏日全食让人很恼火，”18岁的David Pratama说道，他身边的人群也发出了失望的抱怨声。

澳大利亚、东南亚和太平洋部分地区可以看见日偏食，但只有印尼一小部分地区的人才有机会看见日全食。

在印尼首都雅加达，许多居民和学生涌到天文馆，他们在那里可以领到特殊的眼镜以观看日偏食。

据气象局，印尼上次出现日全食是在1983年，下次日全食要到33年以后。

据美国国家航空航天局（NASA），全球下一次日全食将于2017年8月出现，可在美国观赏。（完）