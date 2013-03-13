尚德电力等待政府出手相救

路透香港3月13日 - 尽管部分债权人同意债务展期，但资金紧张的中国太阳能面板生产商尚德电力STP.N仍可能得有国家救助，因无力偿还将在数日内到期的5.41亿美元可转债。

虽有高达数十亿计美元的补贴，尚德和江西赛维LDKLDK.N等其他负债累累的太阳能业制造商还是由于贸易争端，全球太阳能面板产能过剩导致价格暴跌、股价下滑而陷入现金严重不足的境地。

尚德电力周一表示，已与60%以上的可转债投资者达成协议，将这批周五到期的债券展期两个月。该公司是按产能计全球最大的太阳能面板生产商之一。

这可能为该公司制订债务重组计划赢得缓冲时间，但其尚未说服剩余40%的债权人来签字，尚德甚至无力偿还这部分债权人2亿美元的债务。

尚德电力的困境，给中国带来两难局面。

部分行业官员称，在太阳能面板供应过剩日益严重的情况下，让部分生产商破产合情合理。但分析师认为，若放任尚德电力破产，将可能在这个被政府列入优先发展的行业引发信心危机。

里昂证券(CLSA)分析师Charles Yonts称：“从现在起的两个月里，债券持有人或将被迫作出妥协，接受某种减值，然后尚德电力将得到地方政府援助。”这与其他分析师的观点相呼应。

尚德电力的问题在于，在行业整体滑坡不见反弹迹象的情况下，它无力在两个月时间里偿还债务，即便全部债权人都同意展期。

知情人士对路透表示，尚德电力所在地无锡市政府正在与该公司进行协商，可能宁可出手相救也不愿任其倒闭，以免给整个行业及当地银行带来更大的冲击。

“无锡市政府可能急于出手救助，”无锡一位消息人士在电话里透露。

但消息人士称，市政府不会大规模救助，因为太阳能行业前景并不乐观，债权人仍需承担一部分损失。

致电无锡市政府办公室无人应答。

中国地方政府最近几年纷纷以优惠政策吸引太阳能投资，如今中国太阳能面板制造行业雇员数以万计，产能全球最大。(完)

(编译/审校 石冠兰/程琳/李爽/张涛)

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