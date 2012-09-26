欧洲太阳能企业要求对中国同业进行反补贴调查

路透法兰克福/布鲁塞尔9月25日电---由欧洲25家太阳能面板企业组成的EU ProSun组织周二向欧盟执委会提起申诉，指控中国同业从非法补贴中获得不公平优势。这是该组织继之前指控後的又一次申诉。

EU ProSun此前指控中国竞争对手倾销产品，欧盟执委会已在本月对中国光伏企业发起反倾销调查。

EU ProSun由德国SolarWorldSWVG.DE牵头，该组织周二称，中国政府提供的仅面向本国企业的补贴，促使他们的产量不仅较本土消费需求高出逾20倍，还是全球需求的近两倍。

“要不是政府源源不断地补贴，大多数中国太阳能企业早已破产。与此同时，单在2012年，就有20多家欧洲大型太阳能制造商资不抵债，”EU ProSun发表声明称。

该组织称，得益於中国政府的政策，中国太阳能面板制造商受益於非常低的贷款利率，若无力偿还贷款，则可能会被减记或是无限期延长还款时间，还可能由政府控制的实体来偿还。

中国太阳能制造商包括英利绿色能源(YGE.N)、尚德电力STP.N和天合光能(TSL.N)。

欧盟执委会将在45天内决定是否就此发起调查。如果发起调查，该委员会可在九个月内加徵临时关税。

欧盟执委会拒绝对此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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