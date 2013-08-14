（更正）富士康或涉水光伏产业

(更正：更正标题和内文中的公司译名“富智康”为“富士康”)

路透台北/香港8月14日(记者 Michael Gold/Charlie Zhu) - 一向以为苹果(AAPL.O)代工而闻名的富士康科技集团（Foxconn TechnologyGroup）将在年底前决定是否另辟蹊径，进入非常规的新领域：在中国大陆生产太阳能面板。

光伏行业目前深受产能过剩的困扰，太阳能面板价格在过去两年的下滑幅度超过三分之二。但一些分析人士称，富士康或许最终会选择合适的时机出手，准备在该行业显露出一些企稳迹象时采取行动。

富士康在过去两年一直在对市场进行测试，但丝毫没有透露其旗下太阳能业务部门Fox Energy的信息。该公司在华东地区有一家很小的太阳能面板工厂，且已经与广西壮族自治区就建设太阳能发电厂进行过商谈。

富士康发言人邢治平(Simon Hsing)对路透表示：“我们计划在今年年底就是否进入该市场作出决定。我们认为，可再生能源有一个潜力不错的趋势。这看似是个不错的项目。这是一个我们可能需要了解更多的行业。”

富士康的母公司鸿海集团未透露对太阳能面板的投资细节，分析师认为其投资额不大。但对于财大气粗的富士康而言，他们拥有扩张所需的资金。截至到今年3月，富士康资产负债表中有227亿美元资金。

富士康正寻求切断对苹果的依赖，目前这部分营收占鸿海集团营收的60%左右。富士康周二公布的第二季净利为169.8亿新台币(5.67亿美元)，同比增加35%，超过分析师预测。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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