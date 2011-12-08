全球光伏需求明年料小幅增长 美亚新兴市场将逐步崛起

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
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路透北京12月8日电---光伏产业需求明年可能仍然疲弱不振.受累于欧洲主要光伏市场的政策调整,全球总需求量明年仅料小幅增长,而需求格局将由欧洲向美国和亚洲等新兴国家逐步转移.
在2011年中国国际太阳能(Intersolar China)研讨会上,欧洲光伏产业协会(EPIA)秘书长Reinhold Buttgereit表示,欧洲市场2011年新增装机料至多达17GW(吉瓦),占全球总量至多24GW的71%左右,但明年欧洲需求预计将大幅下降约三成至约11.8GW.
"在光伏发电具备比较优势之前,欧洲市场增长可能会回到相对较低的水平,表现平平."他分析认为,该市场面临的不利因素包括支持政策力度减弱,传统能源发电企业反对之声渐强,金融危机之中融资难度加大等等.
但明年之後欧洲光伏市场将重回升势,Buttgereit对2013-15年该地区的需求预测分别为15.6GW、17.6GW和19.5GW.他并乐观预计,欧洲五大主要电力市场--法国、德国、意大利、西班牙和英国,有望从2013年起陆续实现大型地面光伏电站的平价上网.
他并指出,明年需求结构的另一大特点是不再具有单一的需求增长极.2008年-2011年,每年均有一个欧洲国家因支持政策到位而为当年全球需求贡献40%以上的份额,如2008的西班牙、2009和2010年的德国,以及今年的意大利.
以德国市场为例.德国太阳能行业协会国际事务主任Thomas Chrometzka提供的数据显示,该国继2010年新增光伏发电安装量7.4GW之後,今年新增安装量料回落至5GW,而明年安装水平料与此持平.
**中美光伏需求齐头并进**
光伏产业的景气程度与支持政策高度相关,这已在近些年行业兴衰中得以证明.欧洲市场受欧债危机的打击减少对这个花钱产业的投入後,市场自然把眼光转向其他能源消耗较大、而经济包袱相对要小的国家,中国和美国就是代表.
"我想借用别人提出的一个新词'ChinAmerica'(中美国)来形容两国对世界经济形成的重大影响.两国都是'有阳光、有土地、有需求、有潜力'的国家."Solarbuzz分析师廉锐在研讨会上表示.
中国已於今年8月出台全国统一的光伏发电上网标杆电价.这一政策直接刺激今年中国新增光伏装机约2GW,较去年底时的累计装机容量高出一倍还多.美国虽然尚没有出台联邦层面的统一光伏上网电价,但一些州政府均出台了包括地方性的上网电价、税收抵免、退税等政策.
中美两国今年的新增装机量均在2GW左右.廉锐预计,在最可能的情境之下,两国到2015年时每年的新增装机量都会保持基本相同,且每年均会较上年多装机1GW左右,即2015年两国的年新增装机都会达到6GW以上.
而在生产导向情境下,他认为中国市场有望凭借产能优势迅速脱颖而出,每年新增装机量都较上年增长2GW左右,这样到2015年时,中国年增装机将高达10GW左右,大大超出美国6GW的预估量.
中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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