焦点：太阳能重塑全球能源产业版图 影响力堪比页岩油

2015年3月31日在阿尔卑斯山拍到的图片。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

路透新加坡/东京4月26日 - 日本将在明年3月前淘汰24亿瓦成本高昂且污染较大的燃油发电厂，改用其它燃料发电。2011年地震和海啸引发福岛核电站事故后，日本关闭了43座核反应堆，可替代能源发电能力因而激增两倍至250亿瓦，其中太阳能占了逾80%。

根据政府、行业和消费者团体的数据，倘若日本实现太阳能成本与收益相等，那么对七国集团(G7)所有国家和20国集团(G20)中的14个成员国而言，这项技术商业上就是可行的。

分析师表示，在光伏面板价格下跌及技术改善的支撑下，太阳能处在全球荣景的顶端。分析师把太阳能的崛起与页岩油相提并论。

“就像页岩开采技术重塑油企产业版图一样，说到对电力行业的变革，没有什么技术能够与分布式和公用事业规模光伏发电技术比肩，”专注于油气产业的咨询机构Wood Mackenzie称。

主要油企艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)称，“从2010年到2040年，太阳能产能料增长逾20倍。”

投资者还重新认识太阳能。今年全球太阳能指数.SUNIDX涨40%，从而摆脱2008/09年金融危机后的下滑走势，且表现远超过铁矿石、天然气、铜和煤等自然资源。

**太阳能面板成本下降**

据德国Fraunhofer Institute，开始量产太阳能面板后，中国成为过去十年将太阳能制造成本降低80%的推动力量。

在日本，居民太阳能发电成本自2010年以来已经下降一半以上至每千瓦时不到30日圆(0.25美元)，使其可以与家庭平均电价相比较。

Wood Mackenzie预计太阳能成本将继续下降，因为“效能远未接近理论上的最大限度”。

太阳能在欧洲和北美已经广为使用，但在亚洲则是荣景可期。

中国最新的反污染政策让一切变得大不相同。因为这些政策，北京当局正设法寻求煤以外的替代品。煤已占了能源消费的近三分之二。

中国2014年太阳能产能为26.52 GW(吉瓦)，不到其总产能1,360GW的2%。

但政府希望今年太阳能产能可增加17.8GW，单是第一季便增加5GW，计划在2020年前将产能提高至100GW。

以煤为主的印度，由于阳光充足，可能也会大规模地采用太阳能。

尽管太阳能有此番荣景，但火力发电的热潮远未结束。

“当太阳光和风力不强时，需要有天然气发电厂等额外发电产能来支援，”Exxon表示。

图表：日本太阳能成本：link.reuters.com/gap54w

图表：全球太阳能成本：link.reuters.com/tex54w

图表：大宗商品指数：link.reuters.com/nap54w(完)

(编译 许娜/李爽/戴素萍 审校 张荻/孙茉莉/龚芳)

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