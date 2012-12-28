《阳歌专栏》光伏行业困境依旧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**光伏行业困境依旧**

尽管一些光伏企业继续获得政府的援助，但新传出的两则相关消息，却将这些企业难以摆脱行业衰退影响的处境显示的一览无余。在这两则消息中，其一是江西赛维LDK太阳能LDK.N刚公布的仲裁裁决显示，该公司须为违反设备采购合同支付数亿元人民币的违约金；另一则消息说的是韩华新能源HSOL.O获得北京银行大笔授信额度，成为政府酝酿光伏行业整合计划之际最新获得资助的企业。

我们先来看看关于江西赛维的消息。该公司背负数十亿美元无力偿还的债务，眼下正处于缓慢且痛楚的被政府接管的过程。江西赛维刚刚宣布，中国一家贸易仲裁机构裁决该公司必须遵守与京运通签署的价值约3亿元的设备采购合同。

江西赛维与京运通2008年签署了上述设备采购合同，当时正值多晶硅价格飙升之际，且该公司预计，随着国内外企业开足马力生产太阳能面板，多晶硅需求还将急剧上升。行业观察人士知道，太阳能面板产量持续攀升造成供应严重过剩，导致此类产品的价格从去年初开始大幅下降，令像江西赛维这样签署了新的设备采购合同的企业不再需要这些产品。

光伏市场崩溃后，该行业的领军企业尚德电力STP.N也陷入类似境地，被困于同一家名叫MEMC的企业签署的、以极高价格长期购买多晶硅的合同。尚德电力后来谈判提早中止了合同，但代价无疑是支付数千万美元的违约金。

对于一家身处状况稳健行业且自身运营良好的企业而言，3,000万美元违约金原本算不上是很大的负债，但江西赛维恰好就属于运营状况不好的企业，这笔突如其来的违约金是其最不愿面对的事情。

我们再来看看关于韩华新能源的消息。该公司宣布，从北京银行获得4.75亿美元信贷额度，以帮助公司维持运营。有意思的是，这笔贷款是韩华新能源当前市值的五倍多。在当前的危机中，该公司的市值与其他光伏企业一样也已大幅缩水。不过，投资者明显已不再关注市值，甚至连企业的长期前景都抛在了一边，而是等着看中国政府将出台何种援救方案以及之后这些企业的股票还值不值钱。

上周出现明显的信号表明，中国政府准备让小型光伏企业自行倒闭，以便清理低效率企业的过剩产能。韩华新能源宣布获得贷款消息后股价上涨7%，表明投资者可能意识到，获得这笔贷款暗示该公司最终会成为未来光伏产业洗牌后的幸存者之一。不过，如果换做是我的话，不会期待在援救方案最终出台时能有资金分摊到我的股票上来。更可能的是，按照政府的援救方案，大多数甚至是全部的光伏企业将会被迫在破产保护下重组，而这将会令他们的股票毫无价值可言。

一句话：江西赛维被裁决支付大额违约金，以及韩华新能源获得新的贷款额度，反映出在等待中国政府牵头的救助方案出台之际，光伏行业仍困境重重。

**富邦金控收购华一银行80%股权**

台湾富邦金控(2881.TW)宣布，已达成协议收购大陆华一银行80%股权,投资金额共64.5亿元人民币。

四年多前，富邦金控香港子公司收购厦门银行约20%股份，成为首家进入大陆的台湾银行。尽管富邦金控是在大陆扩张最为激进的台湾银行，其大陆分支网络仍很小。

其他台湾大银行在大陆几乎没什么进展，尽管大多愿意更为活跃，为在大陆工作和生活的台湾商业群体提供服务。

富邦金控收购的是宝成集团和香港永亨银行0302.HK所持有的华一银行股权，上海浦发银行(600000.SS)在华一银行的持股比重也自30%降为20%。协议谈判时间超过一年，华一银行的外资股东无疑令程序更为简单。

协议耗时如此之久，以及几乎未有其他台湾银行进行类似的并购，凸显短期内不大可能出现海峡两岸大规模并购，尽管2008年马英九上台后海峡两岸关系回暖。

我长期追踪科技行业，并在2006-2009年期间任路透社台湾分社社长，我仍记得马英九当选后大家的兴奋，很多人预测未来几年将出现前所未有的两岸并购潮。这种热情2009年获得加强，当时中国移动(0941.HK)(CHL.N)宣布出资约5亿美元收购台湾第三大电信运营商远传电信(4904.TW)12%股权。台湾随后拒绝该收购，称电信行业过于敏感，尽管两家公司都继续游说政策改变，并在一些项目上继续合作。

尽管两岸在基础设施建设等领域有一些大规模投资合作，真正的大规模并购并未如期出现。这种变化真的需要时间，或许哪天就会出现大规模并购。不过正如富邦金控收购华一银行股权所揭示的那样，此类交易将消耗很长时间和很多精力，而成果却不大。这意味着未来两三年两岸规模超过10亿美元的并购不大可能出现。

一句话：富邦金控收购华一银行80%股权反映出，尽管大陆与台湾的关系回暖，海峡两岸间的并购依然迟缓，未来两三年大规模并购出现的机会不大。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：张家伟

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