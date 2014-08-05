确保全年新增光伏发电并网容量1,300万千瓦以上--能源局

路透北京8月5日 - 中国国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄近日表示，要努力破解发展难题，进一步促进分布式光伏发电健康发展，确保全年新增光伏发电并网容量1,300万千瓦以上。

新华社援引他的话称，当前分布式光伏发电还面临亟待解决的现实问题，包括屋顶落实难、贷款融资难、并网接入难、电费回收难等。

“下一步国家能源局将进一步完善分布式光伏发电市场，扩大多元化应用市场，研究和落实各省可再生能源配额政策，并探索地方政府将光伏发电纳入节能减排的机制，研究调整光伏电站和分布式光伏补贴政策，促进成本下降和补贴效率的提高。”吴新雄称。

中国去年出台的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》提出，大力开拓分布式光伏发电市场，鼓励各类电力用户建设分布式光伏发电系统。

国务院能源主管部门对需要国家资金补贴的项目实行总量平衡和年度指导规模管理，不需要国家资金补贴的项目不纳入年度指导规模管理范围。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。