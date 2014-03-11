天合光能向华电福新出售甘肃武威50MW光伏电站

路透上海3月11日 -中国光伏电池大厂--天合光能TSL.N宣布，公司位于甘肃武威的50兆瓦太阳能电站已成功出售给华电福新能源股份有限公司(0816.HK)。这是天合光能第一个在中国出售的光伏电站项目。

天合光能新闻稿称，完成交易后，华电福新将100%从天合光能接手该项目。不过新闻稿未披露此次交易的具体金额。

天合光能董事长兼首席执行官高纪凡说：“这次交易是天合光能的一个重要的里程碑，它展示了我们承接大型下游项目的能力。我们参与了该项目从设计、建设、运营以及出售的全过程。”

他补充说，武威的平均太阳辐射度高，在电站建设方面具有得天独厚的地理条件；天合光能在建造高效电站项目方面具有优势。因此，天合光能期待在这些地区获得更多的项目机会。

“武威电站的成功出售，加上天合光能全球化品牌的优势，以及优异的产品质量和服务，这些都为我们2014年在中国下游市场的发展提供了坚实的基础，”他说。

全球光伏行业近年来增速放缓，作为全球光伏生产大国的中国光伏企业面临产能过剩及欧美市场双反调查的双重压力下，经营困难，部分光伏电池企业已涉足下游市场，在中国或其他地区建设光伏电站并寻机转让。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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