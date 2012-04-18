太阳能价格料下滑 但需求增长商机可期--麦肯锡

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦4月18日电---顾问公司麦肯锡周三称,太阳能企业应该将希望放在高日照地区的家用及企业需求成长.太阳能企业正面临模组价格大跌和政府补贴减少的窘境.
家用和商用大楼将推动当前10年的全球太阳能增长,因为当电力需求激增时,家用住宅及企业能够享受就地发电的好处.
"太阳能价格料将继续下滑,但销售应会增长.对於越来越多的顾客而言,太阳能电力变得符合经济考量,"麦肯锡分析师在周三发表的太阳能报告中称.
他们预计,2020年高日照地区家用和商用的太阳能需求,可能增至高达150-250吉瓦(GW),2011年全球总装机容量65吉瓦.
麦肯锡指出,第二个主要增长机遇是提供新兴市场的尖峰电力容量,如印度、巴西和中国.
这一领域的电力容量到2020年有望扩增至150-170吉瓦,因需要新建电力基础设施,以满足经济活动和人口成长的所需电力.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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