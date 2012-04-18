太阳能价格料下滑 但需求增长商机可期--麦肯锡

路透伦敦4月18日电---顾问公司麦肯锡周三称,太阳能企业应该将希望放在高日照地区的家用及企业需求成长.太阳能企业正面临模组价格大跌和政府补贴减少的窘境.

家用和商用大楼将推动当前10年的全球太阳能增长,因为当电力需求激增时,家用住宅及企业能够享受就地发电的好处.

"太阳能价格料将继续下滑,但销售应会增长.对於越来越多的顾客而言,太阳能电力变得符合经济考量,"麦肯锡分析师在周三发表的太阳能报告中称.

他们预计,2020年高日照地区家用和商用的太阳能需求,可能增至高达150-250吉瓦(GW),2011年全球总装机容量65吉瓦.

麦肯锡指出,第二个主要增长机遇是提供新兴市场的尖峰电力容量,如印度、巴西和中国.

这一领域的电力容量到2020年有望扩增至150-170吉瓦,因需要新建电力基础设施,以满足经济活动和人口成长的所需电力.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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