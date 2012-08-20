中诚信将三家光伏企业主体评级展望调整为负面

路透北京8月20日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一发布报告,继续维持光伏行业的展望为负面,并将晶科能源有限公司(JKS.N)、英利能源(中国)有限公司和江苏中能硅业科技发展有限公司的主体评级展望调整为负面.