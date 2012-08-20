中诚信将三家光伏企业主体评级展望调整为负面

香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向费用制收费--调查
路透香港2月20日 - 环球互惠基金公司领航集团的亚洲分支周一发表调查结果显示，香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向于费用制的收费模式，然他们为了推动收入增长仍然倾向采取佣金制。
路透北京8月20日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一发布报告,继续维持光伏行业的展望为负面,并将晶科能源有限公司(JKS.N)、英利能源(中国)有限公司和江苏中能硅业科技发展有限公司的主体评级展望调整为负面.
英利中国是英利绿色能源(YGE.N)旗下子公司.
中诚信表示,近期,在全球光伏行业景气度下滑的同时,各国贸易争端不断加剧,美欧中反倾销争端浮现.中国光伏企业对外依存度高,在供需严重失衡市场情况下,贸易争端加剧导致光伏企业经营环境进一步恶化.未来行业环境可能进一步恶化,从而导致光伏企业经营压力增加、流动性风险加大、偿债能力弱化等.
上述企业涉及到的存量债券包括12晶科CP001、12英利MTN1、12英利MTN2、11苏中能债.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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