2012年美国光伏装机容量增长76%

路透3月14日 - GTM Research周三发布的报告称，2012年，美国光伏发电装机容量大幅增加76%至3.3吉瓦（GW），部分受益于西部一些大型公用事业项目的完成。

美国前10大光伏发电项目去年完成了八个。2012年，美国公用事业单位光伏发电装机容量同比增加逾一倍至1.78吉瓦。该报告由Solar Energy Industries Association委托GTM Research完成。

2012年，民用光伏市场也大幅增长62%至488兆瓦（MW）。光伏发电设备租赁业务助长了民用市场成长。借助租赁方式，用户可以每月支付一定费用，不需要一次性全额支付设备费用。超过一半的民用光伏发电设备由第三方拥有并租赁，2016年第三方租赁市场容量料达到57亿美元。

非民用装机容量上升26%至1,043兆瓦。

报告称，光伏发电设备价格下降提振市场需求；美国去年光伏发电设备均价下跌了26.6%。

报告指出，公用事业市场放缓将导致今年光伏发电装机容量增幅回落，2013年料增长29%至4.3吉瓦。公用事业市场料因各州接近达到可再生能源目标而放缓。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。