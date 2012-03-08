近六年最强太阳风暴即将袭击地球

路透华盛顿3月7日电（记者 Deborah Zabarenko）---美国太空气象专家称，预计周四地球将受太阳强磁暴袭击，届时电网、航班和全球卫星定位系统或受影响。

科学家称，受太阳耀斑影响，大群带电粒子正以720万公里时速撞向地球。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）太空气象专家康切斯（Joseph Kunches）称，这很可能是近六年最剧烈的太阳活动，强度可能高於今年1月底发生的太阳风暴。

这种太阳活动分三个阶段，或像康切斯在科罗拉多州博尔德县（Boulder）接受电话采访时说的：“我们将三次全中。”

以下是康切斯描述的三阶段，前两个阶段已对地球产生影响：

* 首先，两次太阳耀斑所产生的辐射周二晚以光速抵达地球。这可以导致无线电中断。

* 其次，太阳辐射周三袭击地球磁场，或影响航空运输（尤其是靠近地球两极地区）、卫星和宇航员太空漫步。这一阶段或持续数日。

* 最後，日冕物质抛射出的等离子预计将於周四上午抵达地球。

科学家们称，这一阶段或干扰电网、卫星、石油管道及石油钻井、勘探和部分农业生产所用的高精准GPS系统。

美国国家海洋和大气管理局的Doug Biesiecker称，不属於精密领域的GPS系统，例如许多汽车配置的语音导航系统，应该不会受到影响。

专家称，太阳风暴将产生可见度高的极光。在北半球中纬度地区，北极光或清晰可见，例如美国纽约市、伊利诺伊州和艾奥瓦州。

新罕布什尔州大学天体物理学家斯宾塞（Harlan Spence）在电话中称：“这显然是太阳苏醒的预兆。我们试图对此进行研究……不仅关於以往的太阳活动，还包括太阳活动的最大影响，以及如果未来发生极端情况，我们如何应对。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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