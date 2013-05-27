中国太阳能企业为求高利润转战海外

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月5日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透5月24日(记者 Swetha Gopinath/Thyagaraju Adinarayan) - 中国太阳能面板生产商正避开过度拥挤的本土市场，寻找有利可图的海外市场。这一变化有助太阳能面板厂商扭转两年来利润率不断下滑的趋势，并推动股价达到12个月高点。
在经历了与欧美的贸易战后，晶澳太阳能(JASO.O)和昱辉阳光(SOL.N)等太阳能企业在中国市场靠低利润率来推动销售，现在它们开始进军日本和新兴经济体。这些地方的太阳能面板需求正在上升。
阿特斯阳光电力（Canadian Solar Inc）(CSIQ.O)发言人Daniel Heck表示：“相比很多其他新兴市场，中国的机会不那么具有吸引力。”该公司总部位于加拿大安大略省，其多数运营业务在中国。
中国计划今年新增10吉瓦（GW）太阳能装机容量。尽管这将使中国成为世界上最大的太阳能市场，但太阳能面板制造能力过剩已导致价格出现大幅下滑。
行业信息提供商IHS的数据显示，中国生产的太阳能面板今年4月在国内市场的售价为57美分/瓦特，为全球最低价。同样的面板在日本的售价为72美分/瓦特。
类似中电光伏CSUN.O等企业以牺牲国内市场的高销量来换取日本市场的一杯羹。
Guinness Atkinson Asset Management投资组合经理吉尼斯(Edward Guinness)表示：“我预计太阳能面板企业会尽可能追逐有高利润的销售，如果可能，并在中国市场利用其剩余产能。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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