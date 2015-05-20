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时事要闻 | 2015年 5月 21日 星期四 07:31 BJT

所罗门群岛附近发生7.0级强震 预计不会引发海啸

路透悉尼5月21日 - 美国地质调查局(USGS)表示，南太平洋的所罗门群岛附近周四发生7.0级的强烈地震，但预计不会引发海啸，目前尚无伤亡报告。

USGS称，地震震中位于所罗门群岛和瓦努阿图(Vanuatu)之间的圣克鲁斯岛(Santa Cruz Island)附近，震源深度10公里(6英里)。

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)表示，根据其获得数据测定是次地震为6.9级，并称预计不会引发海啸。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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