所罗门群岛发生7.8级强震 但海啸警报已解除

路透悉尼/惠灵顿12月9日 - 所罗门群岛周五凌晨发生7.8级强震，但尚未立即传出伤亡报告，针对南太平洋大范围地区所发布的海啸警报稍后也解除。

所罗门群岛国立灾难管理办公室主管Loti Yates称收到马莱塔岛有房屋倒塌的报告。该岛很接近这次海底地震的震中，地震一开始所引发的海啸监测范围最远甚至远达夏威夷。

“大多数房子是由传统建材盖起来的，所以据报告在马莱塔岛南部有一些房屋受损，但受损程度不明，”Yates对路透说。

这次地震发生在当地时间早上0438(GMT时间周四1738)。美国地质调查局(USGS)最初称震级为8.0级，后来下修至7.8级，地震深度约为40公里。

澳洲称该国海岸线无海啸之虞。新西兰则取消了对海洋及沙滩示警。(完)