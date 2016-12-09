所罗门群岛发生7.8级强震 但海啸警报已解除

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透悉尼/惠灵顿12月9日 - 所罗门群岛周五凌晨发生7.8级强震，但尚未立即传出伤亡报告，针对南太平洋大范围地区所发布的海啸警报稍后也解除。
所罗门群岛国立灾难管理办公室主管Loti Yates称收到马莱塔岛有房屋倒塌的报告。该岛很接近这次海底地震的震中，地震一开始所引发的海啸监测范围最远甚至远达夏威夷。
“大多数房子是由传统建材盖起来的，所以据报告在马莱塔岛南部有一些房屋受损，但受损程度不明，”Yates对路透说。
这次地震发生在当地时间早上0438(GMT时间周四1738)。美国地质调查局(USGS)最初称震级为8.0级，后来下修至7.8级，地震深度约为40公里。
澳洲称该国海岸线无海啸之虞。新西兰则取消了对海洋及沙滩示警。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)