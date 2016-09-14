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时事要闻 | 2016年 9月 14日 星期三 16:09 BJT

所罗门群岛发生6级地震--USGS

路透新加坡9月14日 - 美国地质调查局(USGS)报告称，南太平洋岛国所罗门群岛以西59公里(55英里)处发生6级浅源地震。

震源深度10公里。有关方面没有立即发布海啸预警，也没有地震造成的人员伤亡和财产损失报告。(完)

(编译 侯雪苹；审校 白云)

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