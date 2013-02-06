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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 6日 星期三 11:23 BJT

所罗门群岛海域海发生8.0级地震--USGS

美国地质调查局(USGS)称，所罗门群岛东部海域周三发生里氏8.0级地震。震源深度5.8公里，震中位于所罗门群岛Kira Kira以东347公里处。太平洋海啸预警中心已发布了海啸预警。路透

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