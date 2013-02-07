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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 10:43 BJT

突发新闻: 所罗门群岛附近发生6.2级余震-美国地质调查局

路透悉尼2月7日 - 美国地质调查局称,周四所罗门群岛附近发生初步测算为6.2级的地震.此次地震是周三强震过后的最新余震,强震导致了海啸,造成至少五人丧生.

最新余震的深度为10公里(6英里),位于基拉基拉(Kira Kira)东南东362公里,接近周三8.0级地震的震央.

尚未传出海啸预警或当地进一步灾情的消息.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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