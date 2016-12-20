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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 13:01 BJT

美国地质调查局称所罗门群岛外海发生6.7级地震

路透悉尼12月20日 - 据美国地质调查局(USGS)，所罗门群岛外海周二发生6.7级地震，不到两周内该群岛第二次发生强震。

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称此次地震没有引发海啸的威胁。地震震中位于Kira Kira西北120公里(70英里)，震源深度为44公里。

不到两周之前所罗门群岛刚刚发生了7.8级地震，引起海啸预警。(完)

(编译 王丽鑫；审校 刘秀红)

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