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时事要闻 | 2013年 2月 6日 星期三 09:47 BJT

所罗门群岛发生8.0级地震--USGS

路透悉尼2月6日 - 美国地质调查局（USGS）称，所罗门群岛东部周三发生里氏8.0级地震。

震源深度5.8公里，震中位于所罗门群岛Kira Kira以东347公里处。

太平洋海啸预警中心已发布了海啸预警。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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