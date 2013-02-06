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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 11:56 BJT

更新版-突发新闻: 小型海啸抵达所罗门群岛,此前附近海域发生8级地震

据French High Commission表示,该国在新喀里多尼亚领地的居民被告知需立刻疏散,预计海啸将于0300GMT左右抵达.

海啸预警也发布给澳洲、新西兰和印尼等其他南太平洋国家.澳洲随后表示,其沿岸不会面临海啸威胁.

位于夏威夷的海啸预警中心称,"如果在估计抵达时间的两个小时后没有大浪,或至少两个小时没有出现破坏性海浪,那么当局可以认定威胁已经过去."

所罗门群岛在2007年发生8.1级地震,至少造成50人丧失,数十人失踪,逾13个村落被摧毁.(完) (编译 梁睿雪/兰秀娟/王翔琼; 审校 王洋/李春喜/丁琦)

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