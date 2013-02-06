更新版-突发新闻: 小型海啸抵达所罗门群岛,此前附近海域发生8级地震

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
据French High Commission表示,该国在新喀里多尼亚领地的居民被告知需立刻疏散,预计海啸将于0300GMT左右抵达.
海啸预警也发布给澳洲、新西兰和印尼等其他南太平洋国家.澳洲随后表示,其沿岸不会面临海啸威胁.
位于夏威夷的海啸预警中心称,"如果在估计抵达时间的两个小时后没有大浪,或至少两个小时没有出现破坏性海浪,那么当局可以认定威胁已经过去."
所罗门群岛在2007年发生8.1级地震,至少造成50人丧失,数十人失踪,逾13个村落被摧毁.(完) (编译 梁睿雪/兰秀娟/王翔琼; 审校 王洋/李春喜/丁琦)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。