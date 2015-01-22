美国ITC调查判决出炉 中国大陆及台湾光伏产品面临征税打击

路透华盛顿1月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称，自中国大陆和台湾地区进口的光伏产品对美国产业造成损害，这为美国征收进口关税清除了最后的障碍，并促使中国方面表达了“严重的关切”。

根据ITC的决定，美国商务部将可对中国大陆光伏产品征收高达165.04%的反倾销关税，对台湾光伏产品征收19.5%的反倾销税。此外，中国大陆地区产品还适用高达38.72%的反补贴税。

中国商务部周四对这项判决表示严正关切，称美方滥用贸易救济措施的做法，损害了中国企业的利益。

在中国商务部网站上刊出的一份声明中，一位未具名的官员表示“美方调查结果无视事实依据和法律规则”。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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