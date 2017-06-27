索马里海岸船只发生爆炸 可能是外国军舰--官员（更新版）

（新增现场附近居民评论）

路透索马里博萨索6月27日 - 一名官员向路透表示，索马里Puntland地区沿岸的一艘船只周一晚间传出巨大爆炸声，可看到火焰从船上升起，该船可能是一艘外国海军军舰。

“我们听到巨大爆炸声，船上冒出火焰。我认为该船是外国船只，”Puntland阿卢拉区的主管Ali Shire周二告诉路透。

他表示，他认为该船可能是一艘海军军舰，因为有两艘外国海军船只协助搜救船员。

目前尚不清楚爆炸是船上事故引发的，还是海盗造成的。船只是否在爆炸后沉没，也不得而知。

阿卢拉附近Muranyo村的居民Abdi Jama对路透表示，爆炸船只此前在该地区停泊了两天。在爆炸之前，他曾看到一架直升机降落在船上，之后又飞走。

他说，爆炸让那艘船只陷入“大火与浓烟”之中。

索马里海盗经常在阿卢拉附近海域出没。欧盟、中国等其它国家的海军经常在该地区执行护航任务。(完)