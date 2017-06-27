索马里海岸船只发生爆炸 可能是外国军舰--官员（更新版）

美国官员称总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项（更新版）
路透华盛顿6月27日 - 三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。
（新增现场附近居民评论）
路透索马里博萨索6月27日 - 一名官员向路透表示，索马里Puntland地区沿岸的一艘船只周一晚间传出巨大爆炸声，可看到火焰从船上升起，该船可能是一艘外国海军军舰。
“我们听到巨大爆炸声，船上冒出火焰。我认为该船是外国船只，”Puntland阿卢拉区的主管Ali Shire周二告诉路透。
他表示，他认为该船可能是一艘海军军舰，因为有两艘外国海军船只协助搜救船员。
目前尚不清楚爆炸是船上事故引发的，还是海盗造成的。船只是否在爆炸后沉没，也不得而知。
阿卢拉附近Muranyo村的居民Abdi Jama对路透表示，爆炸船只此前在该地区停泊了两天。在爆炸之前，他曾看到一架直升机降落在船上，之后又飞走。
他说，爆炸让那艘船只陷入“大火与浓烟”之中。
索马里海盗经常在阿卢拉附近海域出没。欧盟、中国等其它国家的海军经常在该地区执行护航任务。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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路透华盛顿6月26日 - 美国国会预算办公室周一称，根据美国参议院共和党起草的医疗保健法案，未来10年将有2,200万美国人失去医保。这一评估有可能导致立法过程原已跌跌撞撞的草案，更难以赢得快速过关的支持。
路透华盛顿6月26日 - 美国国会议员周一表示，他们希望给总统特朗普的国防预算增加185亿美元，在2018财年增加军队人数，并购买更多的军舰和飞机。特朗普提出的国防预算案为6,030亿美元。