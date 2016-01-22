索马里首都一家海滨酒店遭袭 至少17人丧生

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透摩加迪沙1月22日 - 索马里警方称，伊斯兰枪手周四晚袭击了首都摩加迪沙一家海滨酒店，造成至少17人死亡。
激进组织“索马里青年党”（Al-Shabaab）称，其成员对丽都海滩的Beach View Cafe发动了两起汽车炸弹袭击，并与试图将他们驱离酒店的政府军交火数小时。
“这次行动在凌晨三点结束，有至少17名平民丧生，”警官Osman Nur周五告诉路透。
警方称，“索马里青年党”武装分子黄昏时发动了第一起汽车炸弹袭击，一小时后听到了第二次巨大爆炸声，目击者称爆炸来自市中心地区，当时政府军正在与袭击酒店的武装分子交火。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。