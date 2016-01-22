索马里首都一家海滨酒店遭袭 至少17人丧生

路透摩加迪沙1月22日 - 索马里警方称，伊斯兰枪手周四晚袭击了首都摩加迪沙一家海滨酒店，造成至少17人死亡。

激进组织“索马里青年党”（Al-Shabaab）称，其成员对丽都海滩的Beach View Cafe发动了两起汽车炸弹袭击，并与试图将他们驱离酒店的政府军交火数小时。

“这次行动在凌晨三点结束，有至少17名平民丧生，”警官Osman Nur周五告诉路透。

警方称，“索马里青年党”武装分子黄昏时发动了第一起汽车炸弹袭击，一小时后听到了第二次巨大爆炸声，目击者称爆炸来自市中心地区，当时政府军正在与袭击酒店的武装分子交火。（完）