索马里首都发生自杀性汽车炸弹袭击 已最少造成13人死亡

2015年7月26日索马里摩加迪沙半岛酒店遭爆炸袭击后的场景。 REUTERS/Feisal Omar

路透摩加迪沙7月26日 （记者 Abdi Sheikh/Feisal Omar） - 索马里伊斯兰叛军组织“青年党”及一名较早抵达事后现场的路透目击者称，“青年党”人员周日驾驶一辆满载爆炸物的汽车冲进摩加迪沙“半岛皇宫”酒店的大门，造成最少13人死亡。

一名路透目击者称，半岛酒店爆炸现场附近四散着血迹和尸体残块。附近可见四辆汽车的残骸。

“我们已抬走了13具尸体，另有21人受伤，部分伤势严重，”救护车工作人员Abdikadir Abdirahman向路透表示。

一位名为Major Nur Osoble的警官向路透表示，酒店大门遭到自杀式汽车炸弹袭击，外墙损毁。

索马里“青年党”称对爆炸负责。“青年党”经常在索马里首都策划爆炸和枪击，以图推翻索马里由西方支持的政府。在二十年的冲突和混乱后，索马里正在试图重建。

“这是对非盟驻索马里特派团和索马里政府军近期对‘青年党’军事行动和直升机轰炸的报复，”“青年党”军事行动发言人Sheikh Abdiasis Abu Musab向路透表示。

半岛酒店此前已有数次遭袭。周日的爆炸令摩加迪沙上空腾起了一股烟雾。爆炸发生后不久有零星的枪声响起。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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