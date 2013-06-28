美国一些大城市有可能再次出现楼市泡沫--Shiller

美国圣路易斯联储总裁布拉德重申不必急于升息
路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。
路透6月27日 - 标准普尔/Case-Shiller房价指数共同创始人之一的Robert Shiller表示，美国一些大城市房价飙涨，显示这些地区可能出现新的楼市泡沫。
Shiller称，拉斯维加斯、洛杉矶、旧金山、迈阿密和凤凰城房价大涨，部分是受外来投资者大量资金流入所致，或是以后出现麻烦的信号。
“这些城市有出现泡沫的风险，”Shiller周三对路透表示，“房价涨势非常迅猛，与上次泡沫出现之初的情况相似。”
这些地区的房价有可能再上涨一年，然后下跌，而这将损及新买家，因他们竞争的市场中存量房较少，而持有全现金的华尔街投资者正在努力推高房价。
最新标准普尔/Case-Shiller房价指数显示，4月美国20个大都会地区的独栋房屋价格跳涨12.1%，创七年最高同比涨幅。涨势由以下城市引领，旧金山房价涨24%，拉斯维加斯涨22.3%，凤凰城升21.5%，洛杉矶和迈阿密分别上扬19%和13%。
房价涨势是美国楼市可能持续复苏的最新信号，楼市是支撑美国经济的基础。
Shiller称，目前预测楼市复苏有多强健为时尚早，他不确定总体房价一年后是否会持续上涨。
但他称，近期楼市不太可能崩盘，因为借贷规则收紧，而且政府对抵押贷款业的监管更加严格。
美国住宅贷款抵押机构房贷美(Freddie Mac)公布，本周美国平均抵押贷款利率升至两年来最高水准4.46%，或将中止房价升势。
但Shiller表示，一些大城市踊跃买房的明显信号显示楼市已过热。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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