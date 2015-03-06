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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 16:21 BJT

日本个股：日本财产保险以5亿美元收购法国再保险商Scor的7.8%股份

路透东京3月6日 - 日本财产保险公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) 周五表示，同意收购法国再保险商Scor 7.8%的股份，并计划增加至至少15%。

日财保险称将从Scor的最大股东--Patinex AG处收购7.8%的股份，根据Scor的股价，这部分股权的价值大约为600亿日圆(5亿美元)。

日财保险还表示未来将从市场和其他大股东处买入更多股份，持股比例将增加至15%甚至更多。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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