智利Sonami会长称铜市从2021年开始出现“明显的”供应缺口

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透日本神户11月14日 - 智利国家矿业协会（Sonami）会长Diego Hernandez周一称，铜市从2021年开始将会出现“明显的”供应缺口，从而会推动铜价上涨。
“近期内，矿业企业不会对增加产能进行投资，而铜需求却在以一年大约2%的速度增长，”Hernandez在日本神户的2016年铜业大会上称。
Hernandez称，供应增长可能从大约2019年开始下降，铜市从大约2021年开始将面临明显的供应缺口。与此同时，在中国及其他新兴国家人口增长及城镇化进程推动下，加上化石燃料使用因气候变化减少，需求增势将会复苏。
他还称，光电、风电等可再生能源系统每千瓦对铜的平均需求，比传统发电高出8-12倍。
Hernandez后来又在会议间隙对记者称，为了鼓励新的矿业项目，矿企需要长期铜价前景大约在每吨5,700-6,600美元。Hernandez是安托法加斯塔矿业(ANTO.L)的前执行长。
“乐观看，长期价格预期应当从2018年开始大幅上升，若悲观点的话，或者会从2020年开始攀升，”他说。
“供需吃紧，那么铜价则应当上涨，”他说道，但未提供具体价格水平。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。