智利Sonami会长称铜市从2021年开始出现“明显的”供应缺口

路透日本神户11月14日 - 智利国家矿业协会（Sonami）会长Diego Hernandez周一称，铜市从2021年开始将会出现“明显的”供应缺口，从而会推动铜价上涨。

“近期内，矿业企业不会对增加产能进行投资，而铜需求却在以一年大约2%的速度增长，”Hernandez在日本神户的2016年铜业大会上称。

Hernandez称，供应增长可能从大约2019年开始下降，铜市从大约2021年开始将面临明显的供应缺口。与此同时，在中国及其他新兴国家人口增长及城镇化进程推动下，加上化石燃料使用因气候变化减少，需求增势将会复苏。

他还称，光电、风电等可再生能源系统每千瓦对铜的平均需求，比传统发电高出8-12倍。

Hernandez后来又在会议间隙对记者称，为了鼓励新的矿业项目，矿企需要长期铜价前景大约在每吨5,700-6,600美元。Hernandez是安托法加斯塔矿业(ANTO.L)的前执行长。

“乐观看，长期价格预期应当从2018年开始大幅上升，若悲观点的话，或者会从2020年开始攀升，”他说。

“供需吃紧，那么铜价则应当上涨，”他说道，但未提供具体价格水平。(完)