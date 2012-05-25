宋国青：中国应加大稳增长力度 可调降存准

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京5月25日电---中国央行货币政策委员会委员宋国青周五表示,当前应当加大稳增长政策力度,包括继续下调存款准备金率,但目前应该没有打算调降利率.
他在北京接受路透电话专访时对中国经济下滑表达了担心,预计全年国内生产总值(GDP)增长8.2-8.3%,居民消费价格指数(CPI)涨幅3%左右,汇率方面今年料不会有太大变化.
在评及中国政府目前的刺激政策时,"现在到底是不是刺激还不清楚,说是刺激但力度不一定够...今年总体经济比较低,但也不会有大的风险."宋国青称.
中国自去年底对宏观政策进行预调微调.近期随着经济持续下滑及外需疲软,政府将稳增长放到更重要位置.扩大消费和加快投资的举措开始密集出台.
中国公布疲软4月宏观数据後,央行随即下调存款准备金,为今年以来第二次调降.目前市场对央行下调基准利率以降低企业融资成本抱有一定期望.(完)
--发稿 药朝清;编译 沈燕; 审校 黄凯
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