宋国青：中国应加大稳增长力度 可调降存准

他在北京接受路透电话专访时对中国经济下滑表达了担心,预计全年国内生产总值(GDP)增长8.2-8.3%,居民消费价格指数(CPI)涨幅3%左右,汇率方面今年料不会有太大变化.

在评及中国政府目前的刺激政策时,"现在到底是不是刺激还不清楚,说是刺激但力度不一定够...今年总体经济比较低,但也不会有大的风险."宋国青称.