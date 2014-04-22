华润系在港上市公司股价受压

沪综指微收升结束四连跌 反弹乏力大盘料继续调整
路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。
路透香港4月22日 -华润（集团）有限公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法遭中央免去其领导职务，华润系在港的多家上市公司于周二复活节假期后受压，其中华润电力(0836.HK)跌幅最大，开盘跌逾9%。
上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务。
华润系在港的五家上市公司华润创业(0291.HK)、华润电力、华润置地(1109.HK)、华润水泥(1313.HK)、华润燃气(1193.HK)等周二开盘明显受压，其中以华润电力沽压最严重，低开9.14%。
至于华润水泥开盘挫5.27%，其余三家上市公司跌幅3.6-4.8%。
去年，一名自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管，指他们在华润电力于2010年5月收购山西金业集团的三个煤矿及相关资产收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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