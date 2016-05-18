索尼将建立人工智能业务 投资美国初创公司Cogitai

路透东京5月18日 - 日本索尼(6758.T)表示，计划建立人工智能(AI)业务，最终将使该业务变成主要营收来源，首先由投资美国初创公司打头阵。

索尼已投资位于加州的Cogitai，金额未对外公布。Cogitai成立才一年，由三位研究人员所创立，专注于让机械透过与真实世界互动持续且自动学习的技术。

目前正值Facebook(FB.O)、苹果(AAPL.O)和Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌都积极投资AI创投公司。

索尼电脑科学实验室执行长Hiroaki Kitano在接受专访时表示，“从客观角度来看，我们落后了。”

Kitano表示，索尼计划最快明年推出出自于和Cogitai合作的产品或服务。

“我们正在考虑各种选项，包括机器人在内，”他表示。(完)