索尼将建立人工智能业务 投资美国初创公司Cogitai

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月18日 - 日本索尼(6758.T)表示，计划建立人工智能(AI)业务，最终将使该业务变成主要营收来源，首先由投资美国初创公司打头阵。
索尼已投资位于加州的Cogitai，金额未对外公布。Cogitai成立才一年，由三位研究人员所创立，专注于让机械透过与真实世界互动持续且自动学习的技术。
目前正值Facebook(FB.O)、苹果(AAPL.O)和Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌都积极投资AI创投公司。
索尼电脑科学实验室执行长Hiroaki Kitano在接受专访时表示，“从客观角度来看，我们落后了。”
Kitano表示，索尼计划最快明年推出出自于和Cogitai合作的产品或服务。
“我们正在考虑各种选项，包括机器人在内，”他表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙国玉/李婷仪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。