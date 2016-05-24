索尼预期本年度获利仅成长2% 受地震灾损影响

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透东京5月24日 - 日本索尼(6758.T)周二预估，本年度营业利润仅成长2%，上月该公司部分中止主要获利事业--影像感应元件的生产，以评估旗下一座厂房受到震灾的影响。
索尼预期2017年3月止的年度获利为3,000亿日圆(27.5亿美元)，远低于汤森路透调查27位分析师预估的4,091亿。
近几季索尼的获利复苏，智能手机影像感应元件销售热络，掩盖了电视机等其他消费电子产品销售放缓的窘境。
索尼原本要在4月底公布本年度财测，但在熊本发生大地震后宣布延后公布；索尼旗下有五座影像感应元件工厂，其中一座就位于熊本。本月稍早该公司已经恢复部分运营。索尼表示，熊本工厂将在8月底之前全面恢复运营。
索尼估计，地震对其影像感应元件(图像传感器)和数码相机业务的影响在本财年可能总计达到1,050亿日圆，地震对整个公司的影响可能为1,150亿日圆。
索尼预计，包括图像传感器在内的设备部门将录得400亿日圆的营业亏损，上年度亏损293亿日圆。
索尼在互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器市场占有约40%的份额。其生产的传感器被应用于苹果(AAPL.O)的iPhone上。
分析师表示，地震对iPhone所用的传感器供应几无影响，因为熊本并不是iPhone传感器的主要生产地。
但他们也说，双镜头相机模组的交货可能会被推迟。市场传言称苹果将在即将推出的iPhone 7上采用双镜头相机模组。
索尼还说，设备部门的预估亏损已考虑到部分相机模组的开发被取消所产生的300亿日圆亏损，但索尼未就此进行详述。(完)
(编译 张明钧/汪红英；审校 张涛)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
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