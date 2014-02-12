索尼和苹果洽谈增加更多相机感测器--日经

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透2月12日 -日经报导，索尼(6758.T)正在与苹果(AAPL.O)洽谈，将预定明年初推出之iPhone相机元件供应增加一倍。
目前iPhone 5S背部主相机的CMOS感测器(传感器)，几乎全数都是由索尼供应。
报导称，苹果可能在考虑前部辅助相机感测器亦改由索尼供应，目前的供应是来自美国及其他地区的厂商。
日经报导称，由于预计越来越多人把智能手机用于可视通话，所以苹果向索尼探询增加供应感测器的可能。
根据Techno Systems Research数据，索尼2012年在全球CMOS感测器市场占32.1%份额，市占率位居第一。
日经报导称，索尼已做好提高产量的准备，以因应订单增加。
该报引述消息人士称，苹果的一项要求，是索尼在1月份决定收购瑞萨电子一座工厂的原因。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”