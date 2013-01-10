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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 14:44 BJT

更正-标题新闻: 日本索尼沽售位于东京中心的一座大楼,交易价值约11.4亿美元--消息

(英文有误,应为"11.4亿美元",非"12亿美元")

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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