日本个股：索尼将首次发行1,500亿日圆债券，多数资金将用于还债

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京5月24日 - 索尼 周五表示，将首次发行债券，目标客户是散户投资者，旨在筹资1,500亿日圆(合14.8亿美元)。
筹得资金多数将于用偿还今年底到期的逾1,100亿日圆债务，其余将投资于厂房设备。
“发债的主要目的是维持财务稳定，”索尼发言人Yuki Shima称，她拒绝透露余下的400亿日圆投资方向的细节。
索尼在财务申报文件中称，无担保国内五年期债券将于6月19日在日本发行，票息介于0.8%至1.4%。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。