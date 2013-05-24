日本个股：索尼将首次发行1,500亿日圆债券，多数资金将用于还债

路透东京5月24日 - 索尼 周五表示，将首次发行债券，目标客户是散户投资者，旨在筹资1,500亿日圆(合14.8亿美元)。

筹得资金多数将于用偿还今年底到期的逾1,100亿日圆债务，其余将投资于厂房设备。

“发债的主要目的是维持财务稳定，”索尼发言人Yuki Shima称，她拒绝透露余下的400亿日圆投资方向的细节。

索尼在财务申报文件中称，无担保国内五年期债券将于6月19日在日本发行，票息介于0.8%至1.4%。(完)