标题新闻：索尼约40位高管将响应首席执行长平井一夫的提议退还共计达10亿日圆的年度奖金

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅

路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。