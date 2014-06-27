企业并购：索尼影视业务将以1.07亿英镑收购英国CSC媒体集团

路透东京6月26日 - 日本索尼 的影视业务部门将收购英国CSC媒体网络，这是索尼一系列收购中的最新一笔，将帮助该公司把业务重点由电影转向利润更高的电视节目制作。

索尼的电视节目制作和网络业务Sony Pictures Television周四表示，将以1.07亿英镑(1.8亿美元)收购CSC，包括16个有线和卫星频道，这将把索尼在英国的电视频道数目增加至25个。

Sony Pictures Television已经与CSC的大股东Veronis Suhler Stevenson达成协议，将收购CSC的全部股份。(完)