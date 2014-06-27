企业并购：索尼影视业务将以1.07亿英镑收购英国CSC媒体集团

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透东京6月26日 - 日本索尼 的影视业务部门将收购英国CSC媒体网络，这是索尼一系列收购中的最新一笔，将帮助该公司把业务重点由电影转向利润更高的电视节目制作。
索尼的电视节目制作和网络业务Sony Pictures Television周四表示，将以1.07亿英镑(1.8亿美元)收购CSC，包括16个有线和卫星频道，这将把索尼在英国的电视频道数目增加至25个。
Sony Pictures Television已经与CSC的大股东Veronis Suhler Stevenson达成协议，将收购CSC的全部股份。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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