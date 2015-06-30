索尼拟筹资最高36亿美元 用于提高传感器产能

路透东京6月30日 - 索尼(6758.T)表示，计划发行新股和可转债，筹资最高4,400亿日圆(36亿美元)，投资于迅速增长的图像传感器业务。

该公司在2月表示，将斥资1,050亿日圆提高传感器产能，加大对该业务的关注度。由于索尼电视及移动业务表现不佳，传感器业务正成为该公司的强项之一。