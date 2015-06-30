索尼拟筹资最高36亿美元 用于提高传感器产能

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透东京6月30日 - 索尼(6758.T)表示，计划发行新股和可转债，筹资最高4,400亿日圆(36亿美元)，投资于迅速增长的图像传感器业务。
索尼表示，预计将通过公开发行股票和可转债股分别筹资3,210亿和1,190亿日圆。
该公司在2月表示，将斥资1,050亿日圆提高传感器产能，加大对该业务的关注度。由于索尼电视及移动业务表现不佳，传感器业务正成为该公司的强项之一。
索尼股价收跌逾8%。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。