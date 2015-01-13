焦点：电视与手机业务压力沉重 索尼CEO考虑出售及合资等对策

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透拉斯维加斯1月13日 - 日本索尼(6758.T)执行长(CEO)平井一夫虽然度过了网络攻击事件及影片《刺杀金正恩》带来的危机，但在他筹划新的业务复兴计划之际，最严峻的时刻可能刚刚开始。
熟悉领导层想法的公司高管称，在2012年4月掌舵索尼后，平井一夫未能扭转公司颓势，这位执行长及其副手目前正在考虑各种选项，包括出售亏损的电视及手机业务或进行合资。
由于智能手机业务严重亏损，索尼预计在截至3月的本会计年度净亏损2,300亿日圆(19亿美元)，并将首次暂停派息。索尼在平井一夫任内已六次下调获利预估。
一位消息人士告诉路透，索尼管理层承认“没有一项业务是永久的”。他补充称，尽管目前没有讨论任何交易，但“每个部门现在需要理解索尼可以退出某些业务”。
索尼去年出售Vaio个人电脑业务、分拆电视业务，并进一步裁员5,000人，此前在平井一夫接手后已裁员1万人。
但即便许多分析师表示，索尼需要有进一步的大动作，例如全面撤出电视业务，平井一夫仍在上周拉斯维加斯倍受瞩目的消费电子展(CES)中推出一系列新产品，包括超薄电视以及定价1,100美元的Walkman数码音乐播放器。
他强调索尼在相机影像感测器与PlayStation 4电视游戏机上取得的成就，表示PlayStation 4游戏机销售已达1,850万台，领先微软(Microsoft) (MSFT.O)的Xbox One以及任天堂(7974.T)的WiiU。
索尼此前拒绝外界任何积极的提议，例如颇具影响力的避险基金经理人Daniel Loeb，在2013年要求索尼分拆部分有获利的娱乐业务，为陷入困境的电子产品业务重组提供资金。
**大刀阔斧改革难免**
在为新业务年度的重振计划做准备之际，对于那些已有大量删减成本必要、财务积弱不振的业务，平井一夫必须做出处置的决策。
他在拉斯维加斯展会上对一小部分记者表示，他的改革在一些方面取得成功，但在另一些方面却不成功。
“总体上看，电子和娱乐以及金融将继续是公司的重要业务，”他说。“但其中也有一些业务需要小心经营--譬如电视和手机业务可能就是如此。”
花旗分析师Kota Ezawa认为，虽然索尼手机部门在新任主管Hiroki Totoki的领导下实行削减成本和注重发展高端手机的策略，但这些还不够。
“手机和电视业务都需要大刀阔斧地整改，”他说。“若不能对此类合资公司或关联公司厉行改革，今后三年都将面临亏损。”
退出电视业务意味着大规模重整成本，营收也会有损失。潜在买家也许并不想要整个业务的所有资产，更不可能高溢价收购。
但索尼的日本竞争对手Panasonic(6752.T)在新任社长津贺一宏的领导下，已成功地将业务重点从电视机和DVD播放器转向高级驾驶辅助系统(ADAS)以及利润颇丰的家电行业等成长型业务。
“现在人人都能生产电视了，”津贺一宏在消费电子展(CES)上浏览了竞争对手的展位后说。“但智能手机市场也是如此，不止是电视领域这样。”
事实上，索尼预计公司手机部门将认列1,800亿日圆的减值损失。之前公司与亚洲竞争对手展开降价大战，在高端智能手机市场上也未能缩短与苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的差距。
同样的困境迫使诺基亚NOK1V.HE将手机业务卖给了微软，索尼的前合作伙伴爱立信(ERICb.ST)也在2012年出售了合资公司的股权。(完)
(编译 于春红/陈宗琦/郑茵 审校 张涛/李春喜/李爽)
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