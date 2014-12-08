索尼处境艰难，明年或调降平均薪资

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月5日 - 索尼 明年料降低平均工资，这在大型日企中是不多见的，而且与首相安倍晋三提出的提高工资推动经济增长的呼吁相悖。

安倍连续第二年要求大企业在4月开始的财年里提高基本工资，增加投资，从而开启提高工资、获利和价格增长的正面循环，结束长达15年的通缩。

日本电子工人的主要工会电机连合（Japanese Electrical Electronic & Information Union）料要求基本工资涨幅超过2%，大多数企业料会同意。但索尼大多数员工不属于该工会，而且索尼885万日圆（7.4万美元）的平均工资在行业中也是很高的。

索尼正在经历痛苦的转型期，两年时间里六次下调获利预估。该公司今年早些时候称，将进行10年来首次工资体系改革。

“我们目前正在研究各种问题，索尼整体处境艰难，”索尼发言人Yo Kikuchi对路透说道。“目前的人力资源体系是约10年前建立的，因此也是该进行评估的时候了。”

Kikuchi表示，还没有决定有关降薪的细节，不过整体平均工资很可能下降。改革将聚焦在改善精英的待遇方面，这意味着那些没有管理职位头衔但处于领导地位的员工可能获得更高工资，而其他一些员工则可能减薪。

降薪在日本是不常见的，特别是那些拥有终身制和根据资历设定工资传统的大型企业。雇主往往通过降低奖金和加班工资，减少雇佣新的毕业生来度过艰难阶段。（完）